Русские сериалы и телешоу смотреть онлайн
Беспринципные 2 сезон (2021)
Жанр: Сериалы-мелодрамы / Сериалы - комедия
Описание: Таня и Никита отправляются в летний дом Васильева и застревают на проселочной дороге. Пытаясь поймать телефонный сигнал в лесу, Таня натыкается на тело мужчины. Убитый Антон Неклин был любителем экстремальных приключений. Результат приводит детей в особняк местного богача, где проводятся закрытые задания...
Красавица и чудовище (Россия-1, 2021)
Жанр: Сериалы-мелодрамы / Россия-1 сериалы
Описание: Таня и Никита отправляются в летний дом Васильева и застревают на проселочной дороге. Пытаясь поймать телефонный сигнал в лесу, Таня натыкается на тело мужчины. Убитый Антон Неклин был любителем экстремальных приключений. Результат приводит детей в особняк местного богача, где проводятся закрытые задания...
Свет в твоем окне (Россия-1, 2021)
Жанр: Сериалы-мелодрамы / Россия-1 сериалы
Описание: Таня и Никита отправляются в летний дом Васильева и застревают на проселочной дороге. Пытаясь поймать телефонный сигнал в лесу, Таня натыкается на тело мужчины. Убитый Антон Неклин был любителем экстремальных приключений. Результат приводит детей в особняк местного богача, где проводятся закрытые задания...
О самом главном - все выпуски (2021)
Жанр: Россия-1 сериалы / Телешоу и передачи
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Модный приговор - все выпуски (2021)
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Женская версия Мышеловка сериал (Первый Канал, 2021)
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Описание: Таня и Никита отправляются в летний дом Васильева и застревают на проселочной дороге. Пытаясь поймать телефонный сигнал в лесу, Таня натыкается на тело мужчины. Убитый Антон Неклин был любителем экстремальных приключений. Результат приводит детей в особняк местного богача, где проводятся закрытые задания...
Маруся. Трудные взрослые сериал (ТВЦ, 2019)
Описание: Когда люди женятся больше года, когда в семье уже есть приемный ребенок, а потом рождаются сами, трудностей избежать нельзя. Анна, Никита, похоже, охладил его, есть еще один. Взрослые, страстная семейная лодка с взаимными обвинениями, упускают момент, когда 7-летняя Маруся теперь начинает думать, что все внимание и любовь взрослых будут даны маленькому Павлу, и в этой семье больше нет места. Но если мать Анны Зоя Васильевна их не навещала, то может случиться что угодно - авторитарная женщина, не стыдящаяся за дела семьи дочери и склонная скрывать недовольство приемным ребенком. А потом Маруся убегает из дома, на который смотрят глаза, и за ним следуют взрослые. Маруся пытается найти не только Никиту и Анну с маленьким Павлом в руках, но и Зою Васильевну с чувством вины...
С небес на землю сериал (ТВЦ, 2015)
Описание: Алекс Шан-молодой человек, который почти не помнит, как он жил раньше. Главный герой успел поработать в популярном издательстве, потому что надеялся стать настоящим писателем. Парень был действительно одинок и предпочел провести время в тихом и уединенном месте. Он любил оставаться наедине со своими мыслями. Но он не ожидал, что герой столкнется с ужасными событиями. В первый рабочий день Алекс столкнулся с убийством на рабочем месте. Долгое время в этом издательстве не было никаких инцидентов и ужасных событий. Поэтому такая неприятная ситуация была довольно странной. Алекс понял, что подозрения, в том числе и он, могут упасть. Он не любил все. В результате он решил самостоятельно выяснить, есть ли у жертвы враги и сможет ли он решить такой ужасный и коварный поступок. Главный герой знал, что будет трудно узнать правду, но был готов к любым вызовам судьбы, чтобы вызвать какие-либо сомнения. С момента появления нового сотрудника в издательстве каждый день стали происходить странные и страшные вещи. И Шан-Гирей не был уверен в своем выборе, как раньше, потому что парень столкнулся с ужасными событиями. Может ли главный герой, который хранит много секретов и секретов, раскрыть правду о неприятных событиях, которые произошли?
Один день, одна ночь сериал (ТВЦ, 2015)
Описание: Маня Поливанова была настоящим талантом заниматься неприятными историями. И на этот раз, у входа главного героя, был убит человек, который недавно пришел к нему в гости, чтобы поболтать. Девушка поняла, что разобраться в ситуации будет непросто. Но он был готов к любым проблемам и трудностям судьбы. Маня сформировалась довольно стабильно. Он не боялся, но, наоборот, хотел знать, кто убийца. И в этом случае девушка была полна решимости помочь Алексу Шан-Гирею. Но смогут ли целеустремленные центральные персонажи понять этот вопрос?
Когда позовет смерть сериал (ТВЦ, 2019)
Жанр: Русские фильмы / Русские сериалы на ТВЦ / Русские мини-сериалы / Сериалы-детективы / Русские сериалы 2019 года
Описание: Чтобы улучшить здоровье своего брата-колясочника Арсения и насладиться долгожданным отдыхом, Маруся выбирает небольшой греческий остров. Это был почти пустынный курорт, где жизнь текла медленно и даже скучно. Чтобы разнообразить будние дни, девушка решает принять предложение местного владельца виллы Джули, которая приглашает обоих жить с ней. Экстравагантная дама жила в роскошном доме на холме, где помимо нее и горничных жила дюжина таких же богатых и пуст октября.Октября. Они беззаботно вырезали свои дни для небольших разговоров, играли свои предпочтения и тщательно скрывали все свои темные секреты. Жители тепло приняли Маруся и Арсения, но за всем этим блеском и доброжелательностью было странное напряжение. И вскоре он взорвался. В солнечное утро на террасе нашли тело гувернантки мины. Виновником смерти девушки может быть любой из гостей, но как только работа начинает прогрессировать, хозяйка дома умирает. Полиция подозревает своего племянника Анри, у него могут быть корыстные причины. Но расследование касается Арсения, который, несмотря на свой юный возраст и инвалидное кресло, обладает исключительными дедуктивными способностями. Изучив историю каждого из арендаторов, он делает очень неожиданный вывод…
Заложники сериал (2019)
Описание: В новый день Анна обещала много приятных сюрпризов и решила, что сегодня нет ничего, что могло бы испортить ее настроение. Причиной доверия стал тот факт, что именинница проснулась сегодня утром, и хотя теперь ей приходится начинать с трех в подсчете возраста, девушка все еще не чувствовала себя более двадцати. Еще одна замечательная причина, по которой вы не попали в печаль, - это процветающая личная жизнь. После декадентского четырехлетнего перерыва Анна наконец помирилась со своим женихом Дмитрием. Конечно, как он и предсказывал, он планировал сделать ему предложение в отпуске. Теперь это определенно должен быть самый счастливый день в вашей жизни. Однако ожидания Анны не сбылись, мягко говоря. Все началось с неожиданного признания ее лучшего друга, который все это время встречался со своим женихом. Новость неприятная, и небольшая сцена ревности именинницы испортила общее настроение. Дмитрий также нашел повод сомневаться в чувствах своей будущей жены. К Питеру пришла давняя возлюбленная Анны Миш, с которой у героини ранее был роман. Праздничная атмосфера согрелась, но все они были цветами по сравнению с теми, которые готовились к нашим героям на десерт...
Под прикрытием сериал (НТВ, 2021)
Описание: В центре сюжета остросюжетного детектива-опытный полковник Егор Соболь. Человек был опытным солдатом, поэтому он привык терпеть все препятствия и преодолевать препятствия. Однажды отчаянному герою было поручено создать специальный взвод, который должен был бы сражаться с выдающейся преступной бандой. Эту банду возглавлял человек по прозвищу Призрак, который был талантливым манипулятором и всегда достигал своих целей. Безжалостный преступник не боялся уголовного преследования, потому что он всегда был перед правоохранительными органами. И когда его товарищи оказались в ловушке, они предпочли последнюю битву, чтобы исчезнуть. Такая преданность Егору была не очень очевидна. Но постепенно Соболь понял, почему бандиты так себя ведут. Ведь для них призрак оказался настоящим гуру и учителем, умереть за это было даже не страшно. Теперь Егору все было ясно, потому что правоохранительные органы были заняты безжалостными фанатиками, которые ни от чего не отказывались. В результате эта группа терроризировала простых людей и была вынуждена срочно прекратить свою деятельность.