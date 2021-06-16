Описание: Алекс Шан-молодой человек, который почти не помнит, как он жил раньше. Главный герой успел поработать в популярном издательстве, потому что надеялся стать настоящим писателем. Парень был действительно одинок и предпочел провести время в тихом и уединенном месте. Он любил оставаться наедине со своими мыслями. Но он не ожидал, что герой столкнется с ужасными событиями. В первый рабочий день Алекс столкнулся с убийством на рабочем месте. Долгое время в этом издательстве не было никаких инцидентов и ужасных событий. Поэтому такая неприятная ситуация была довольно странной. Алекс понял, что подозрения, в том числе и он, могут упасть. Он не любил все. В результате он решил самостоятельно выяснить, есть ли у жертвы враги и сможет ли он решить такой ужасный и коварный поступок. Главный герой знал, что будет трудно узнать правду, но был готов к любым вызовам судьбы, чтобы вызвать какие-либо сомнения. С момента появления нового сотрудника в издательстве каждый день стали происходить странные и страшные вещи. И Шан-Гирей не был уверен в своем выборе, как раньше, потому что парень столкнулся с ужасными событиями. Может ли главный герой, который хранит много секретов и секретов, раскрыть правду о неприятных событиях, которые произошли?